مدير عام الرابطة النووية العالمية: الإمارات مثال يحتذى به للاستثمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت أجنيتا رايزينغ المدير العام للرابطة النووية العالمية أن دولة الإمارات ستصبح مثالاً يحتذى به من قبل الدول الأخرى في مجال الطاقة النووية وستسعى هذه الدول للاستثمار في الطاقة النووية لبناء بنيتها التحتية المستدامة وتوفير وظائف قيمة لأصحاب الكفاءات لعقود قادمة.



وأضافت فى بيان لها أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأولى في الوطن العربي التي تستخدم تكنولوجيا الطاقة النووية لتلبية احتياجاتها من الطاقة، مشددة على أن محطات براكة للطاقة النووية هي مساهمة مهمة جداً لتحقيق هدف قطاع الطاقة النووية العالمية الخاص بتوفير 1000 جيجاوات من الكهرباء من الطاقة النووية بحلول عام 2050 على مستوى العالم.

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وبينت أنه على مدى السنوات القليلة المقبلة، عند تشغيل محطات براكة للطاقة النووية الـ4 ستلبي هذه المحطات 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، الأمر الذي يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا النووية توفير كمية كبيرة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية.

ولفتت إلى أنه يجب أن تؤدي تكنولوجيا الطاقة النووية دورًا أكبر بكثير إذا أردنا تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة الصديقة للبيئة، منبها إلى أن محطات براكة للطاقة النووية ستنتج طاقة كهربائية موثوقة ومستدامة منخفضة الكربون والتي ستنير المنازل وتدعم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وأعربت عن تهانيها لجميع من شارك بخبرته وتفانيه في هذا المشروع للوصول به لمرحلة بدء التشغيل، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تواجه العالم بخصوص وباء كورونا المستجد.