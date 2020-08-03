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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر راشد بن سعود: تشغيل أول مفاعل نووي علامة فارقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أن تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة «براكة» يعد علامة فارقة في تاريخ الإمارات والوطن العربي.
وأعرب في كلمة بهذه المناسبة عن اعتزازه وتقديره بهذا الإنجاز الذي يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وبناء اقتصاد مستدام، ويعكس القدرات النوعية لأبناء الوطن لاكتساب المعرفة ومسايرة التطور العالمي في مجالات الطاقة النظيفة، مؤكداً أن أبناء الوطن هم القاعدة الأساسية لتنفيذ كافة المشاريع والبرامج الوطنية وفق استراتيجية القيادة الرشيدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وغيرها.
ورفع ولي عهد أم القيوين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات الوفي على هذا الإنجاز التنموي الهام.
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