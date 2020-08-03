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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف غزة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف غزة

متابعات_ الخليج 365

شنّت طائرات إسرائيلية، فجر اليوم، غارات على عدة أهداف في قطاع غزة.

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وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن الطائرات الحربية الاسرائيلية هاجمت عدة أهداف في خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.

 

يأتي ذلك في أعقاب ادعاء الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، رصده إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة واعترضها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".

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