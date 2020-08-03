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ضيوف الرحمن يودِّعون البيت العتيق على أمل العودة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

ضيوف الرحمن يودِّعون البيت العتيق على أمل العودة

متابعات_ الخليج 365

وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية ودَّع ضيوف الرحمن البيت العتيق بعد أداء طواف الوداع؛ لتكون آخر ما تراه أعينهم هذا البيت العتيق، راجين من المولى -عز وجل- أن يعيدهم إليه مرة أخرى، داعين المولى -عز وجل- أن يعيدهم إلى بيته الحرام أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة.

 

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وشهدت لحظات الوداع بين الحجاج دموع الفراق داعين الله أن يتقبل منهم حجهم.

 

وقد سخّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التسهيلات لضيوف الرحمن عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد المكاني بين كل حاج، ووضع الملصقات الأرضية بالمسجد الحرام، وتخصيص مسارات في صحن المطاف لكل فوج، وفقاً لموقع "سبق".

 

وضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها الثامن قدمت الرئاسة العامة هدايا لحجاج بيت الله الحرام عند قدومهم، وهي عبارة عن معقم وكمامات ومناديل معقمة وشنطة وسجادة صلاة ومظلة لكل حاج.

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