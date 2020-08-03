مسؤولة أمريكية: معظم سكان العالم يمكن أن يتأثروا بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت منسقة فريق العمل المكلف بمواجهة جائحة فيروس كورونا بالبيت الأبيض، ديبورا بيركس، الأحد، إن الولايات المتحدة دخلت في مرحلة جديدة بمحاربة الفيروس القاتل كورونا المستجد.



وأضافت لشبكة "سي إن إن" أن الفيروس ينتشر على نطاق أوسع مما كان عليه خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن ما نشهده حاليا يختلف عما كان في مارس وأبريل الماضيين.

وذكرت أن أرقام الانتشار في المناطق الريفية والمدن بنسب متشابه بحسب قناة الحرة.

ودعت بيركس الأميركيين إلى ضرورة الاستجابة لتعليمات الصحة العامة المتعلقة بارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي، لما في ذلك من أهمية لوقف انتشار الفيروس.

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وتوقع مركز مراقبة الأمراض ومكافحتها "CDC" أن ترتفع أعداد الوفيات لأكثر من 173 ألف وفاة بحلول 22 أغسطس.

ودعت منظمة الصحة العالمية، الأحد، دول العالم إلى الاستعداد لجائحة "طويلة الأمد".

وأشارت إلى أن "معظم سكان العالم يمكن أن يتأثروا، حتى أولئك الذين لا يقطنون في مناطق متضررة جدا" بالوباء.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من حيث الوفيات والإصابات، إذ سجلت 155 ألف وفاة من بين 4.6 مليون إصابة، وفقا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز، فيما أعلن شفاء 1.4 مليون شخصا على الأقل.

وتأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت الذي تستعد فيه ولاية فلوريدا لاستقبال العاصفة الاستوائية أيساياس، التي من المتوقع أن تتحول إلى إعصار بمجرد اقترابها من الجزء الجنوبي الشرقي من الولاية التي يجتاحها كوفيد-19.

وفي مواجهة الإعصار، أعلن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إنه من الأفضل "مجرد الاحتماء" عوض إرسال الناس إلى ملاجىء مكتظة يصعب فيها المحافظة على التباعد الاجتماعي، ما لم يصبح الوضع أكثر تهديدا على حد قوله.