كشفت وزارة خارجية كوريا الجنوبية اليوم، أنها أمرت دبلوماسيا كبيرا بالعودة من الفلبين إلى الوطن، بسبب ادعاء موظف محلي بسفارة بلاده في نيوزيلندا، باعتدائه جنسيا عليه أثناء عمله هناك وفقا لروسيا اليوم.
وفي التفاصيل التي أوردتها روسيا اليوم ، اتهم موظف نيوزلندي يعمل بالسفارة الكورية في نيوزلندا الدبلوماسي الكوري الكبير بلمس مؤخرته في ثلاث مناسبات مختلفة عام 2017.
وعادت هذه القضية لصدارة الاهتمامات بعد أن أثارت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن هذه المسألة في مكالمة هاتفية مع الرئيس مون جيه-إن في الأسبوع الماضي.
تسبب في الكثير من المتاعب
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية للصحفيين "أمرنا الدبلوماسي بالعودة إلى الوطن اليوم لتسببه في الكثير من المتاعب".
وأضاف أن الحكومة مستعدة للتعاون بشأن تسليم الدبلوماسي في حالة طلبت نيوزيلندا ذلك.
وغادر الدبلوماسي من نيوزيلندا بعد أن أكمل مدة انتدابه فيها في فبراير 2018 وهو يعمل الآن في الفلبين.
رفع الحصانة الدبلوماسية عن الرجل المتهم
وحث وزير الخارجية النيوزيلندي، ونستون بيترز، يوم السبت، سيئول على التعاون من خلال رفع الحصانة الدبلوماسية عن الرجل المتهم وإرساله إلى بلاده للتحقيق معه.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسحب «دبلوماسيا كبيرا» اعتدي جنسيا على موظف في سفارة بلاده بنيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.