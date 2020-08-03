وافق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منح شركة بايت دانس الصينية 45 يوما للتفاوض على بيع تطبيق "تيك توك" الشعبي للمقاطع المصورة القصيرة لشركة مايكروسوفت، وذلك حسبما قال شخصان مطلعان على هذا الأمر، وفقا لسكاي نيوز.
وقال مسؤولون أميركيون إن تطبيق "تيك توك" تحت إدارة الشركة الصينية يمثل خطرا قوميا بسبب البيانات الشخصية، التي يتعامل معها.
وأكد ترامب، الجمعة، أنه يعتزم حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة بعد رفض فكرة البيع لمايكروسوفت، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.
ولكن عقب مباحثات بين ترامب وساتيا نادالا الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت قالت الشركة، التي مقرها واشنطن، في بيان إنها ستواصل المفاوضات للاستحواذ على "تيك توك" من بايت دانس وإنها تهدف إلى التوصل لاتفاق بحلول 15 سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتراجع عن حظر «تيك توك» .. الرئيس الأمريكي يسمح بمهلة 45 يوماً لمايكروسوفت للإستحواذ على التطبيق الشهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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