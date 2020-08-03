20 قتيلاً في هجوم على سجن في أفغانستان

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







جلال أباد: قتل 20 شخصا على الأقل بينهم مدنيون وسجناء في معارك بين قوات الأمن ومسلّحين شاركوا في عملية اقتحام سجن في أفغانستان تبناها تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أفاد مسؤولون الاثنين.

ولا يزال القتال مستمرا بعد يوم على اقتحام المسلّحين السجن في مدينة جلال أباد شرق البلاد. وأفاد المتحدث باسم مستشفى المنطقة زاهر عادل فرانس برس أن 20 شخصا قتلوا حتى الآن، بينهم عناصر أمن، في حين ذكر المتحدث باسم المحافظ أن الحصيلة بلغت 21 قتيلا.