كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر لليوم الخامس.. تراجع أعداد مصابي كورونا بالجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الجزائر، اليوم الاثنين، عن تراجعا في عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وسط آمال في انحسار الوباء.

ويوم الأحد، تم تسجيل الانخفاض في الحالات الجديدة، لليوم الخامس على التوالي، إذ جرى رصد 515 حالة إصابة جديدة، فيما وصلت حالات السبت إلى 556.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد هبط إلى 8، في الوقت الذي تماثل 431 مريضا للشفاء.

وتشير بيانات الصحة في الجزائر إلى إصابة 31 ألفا و456 حتى الآن، منذ بداية رصد الوباء في البلاد، خلال فبراير الماضي.

وتماثل 21 ألفا 419 شخصا للشفاء من فيروس كورونا المستجد، فيما توفي 1231 شخصا من جراء المرض الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي.

وفي وقت سابق، قال الوزير الأول الجزائري، عبد العزيز جراد، إن بلاده ستكون من الدول الأولى التي تقتني اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأدلى جراد بهذا التصريح، بعد اجتماع وزاري ناقش آخر التطورات في سوق اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في ظل التقدم الملموس لعدد من المشاريع الطبية.

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وأكد أنه سيتم تلقيح كل شخص "يحتاج إلى ذلك"، مضيفا أن الحكومة ستقوم بعمل "علمي ودقيق" لتنظيم عملية اللقاح المرتقب في أقرب الآجال الممكنة.

في غضون ذلك، حثت الحكومة المواطنين الجزائريين على استمرار مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة لأجل كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.