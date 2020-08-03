كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر خلال 90 دقيقة.. بريطانيا تقدم ملايين الاختبارات السريعة لكشف كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الاثنين، أن السلطات ستوزع على المستشفيات ودور الرعاية ملايين الاختبارات التي تظهر النتائج خلال 90 دقيقة للكشف عن فيروس كورونا.

وقال هانكوك، إن "قدرة الاختبارات على الكشف عن الإنفلونزا وكوفيد-19 ستكون مفيدة جدا بينما نقترب من موسم الشتاء، وسيتمكن المرضى من حماية أنفسهم والآخرين".

من جهتها، قالت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، إنها ستقدم لمرضى السرطان علاجا لا يؤثر على المناعة، وبالتالي لن يعقد حالتهم إذا أصيبوا بفيروس كورونا.

يذكر أن عدد ضحايا فيروس كورونا في بريطانيا بلغ أكثر من 46 ألف شخص، في رابع أعلى حصيلة بالعالم.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.