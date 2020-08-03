ترامب يعتزم اتخاذ تدابير بحق “تيك توك” في الأيام القليلة المقبلة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإعلان في الأيام القليلة المقبلة عن اتخاذ تدابير بحق تطبيق “تيك توك” الصيني للتسجيلات المصورة تهدف إلى حماية الأمن القومي.

وذكر بومبيو أن “تيك توك” وغيرها من الشركات الصينية للبرمجة المعلوماتية العاملة في الولايات المتحدة على غرار “وي تشات” تسلم الحزب الشيوعي الصيني بيانات شخصية للمواطنين الأمريكيين.

وقال إن الولايات المتحدة تغاضت عن هذا الأمر لسنوات لأن الأمريكيين كانوا يعتبرون أنه تطبيق مرح.

Advertisements

وصرح وزير الخارجية الأمريكي لشبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية أن “الرئيس ترامب قال +كفى+ وسنصلح هذا الأمر”.

وأضاف أن البيانات التي تجمعها شركات مثل “تيك توك” حول الأمريكيين “يمكن أن تكون نمط التعرف على وجوههم، كما يمكن أن تكون معلومات حول أماكن إقامتهم وأرقام هواتفهم وأصدقائهم والأشخاص الذين يتواصلون معهم”.

وجاء تحذير بومبيو بعيد إعلان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أنه يجب بيع تطبيق “تيك توك” أو حظره في الولايات المتحدة.