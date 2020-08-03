شكرا لقرائتكم خبر عن رصد أبرز الخروقات الحوثية خلال الـ48 ساعة الماضية والان مع التفاصيل

الإثنين 3 أغسطس 2020 لا تزال مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا تمارس خروقاتها لاتفاق ستوكهولم والهدنة التي أعلنها التحالف العربي وذلك بافتعال التصعيد العسكري واستهداف التجمعات السكانية في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا قمنا برصد خروقات المليشيات الحوثية خلال الـ48 ساعة الماضية: _ مليشيات الحوثي تستهدف منازل المواطنين في حي بني عفيف بالتحيتا. _ مليشيات الحوثي تغلق منافذ قرية ظمي وتستهدف المدينة. _ القوات المشتركة ترد على نيران حوثية استهدفت مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة. _ مليشيات الحوثي تطلق نيران أسلحتها على القرى السكنية في الجبلية. Advertisements _ في ثاني أيام عيد الأضحى.. إستهداف حوثي على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا. _ قناصة المليشيات الحوثية تطلق نيران أسلحتها على المدنيين بالدريهمي. _ إخماد مصادر نيران حوثية استهدفت قرى ومزارع المواطنين في الجبلية. _ في ثالث أيام العيد.. مليشيات الحوثي تطلق نيران أسلحتها على منازل المدنيين في مدينة حيس. _ عمليات استهداف حوثية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على منطقة الجبلية.

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