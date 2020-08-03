شكرا لقرائتكم خبر عن 25800 إصابة و541 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل والان مع التفاصيل

الإثنين 3 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد تسجيل 25800 حالة إصابة مؤكدة إضافية بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 541 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل أكثر من 2.73 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت محصلة الوفاة الرسمية إلى 94104 حالات.

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