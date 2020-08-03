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انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للبرلمان في سيريلانكا

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قال مسؤولون في سيريلانكا اليوم الإثنين إن الحملة الانتخابية في البلاد انتهت، في الوقت الذي يستعد فيه المسؤولون للانتخابات وفقا للوائح صحية صارمة بسبب تهديد كوفيد.19-

تم إنهاء جميع أشكال الحملات الانتخابية في منتصف ليل يوم الأحد، قبل الانتخابات المقررة بعد غد الأربعاء.

وقال جاليا سيناراتني المتحدث باسم الشرطة "صدرت تعليمات للشرطة بإزالة كل اللافتات والملصقات وشعارات المرشحين".

وتبقى جميع أشكال الإعلان في الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية محظورة من الآن فصاعدا بموجب قوانين الانتخابات.

وفي الوقت نفسه، تنشر لجنة الانتخابات أكثر من8 الاف مسؤول صحي لتنفيذ اللوائح الصحية في ضوء تهديد كوفيد19-، حيث انتشرت المخاوف من انخفاض أعداد المشاركين في التصويت.

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