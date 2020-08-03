شكرا لقرائتكم خبر عن استراليا تشدد قيود كورونا في ثاني أكبر ولاياتها والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الاثنين إن ثاني أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان ستغلق متاجر البيع بالتجزئة وتحد من مشروعات البناء والإنتاج الصناعي في مسعى لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وقالت ولاية فيكتوريا أمس الأحد إنها ستفرض حظر التجول ليلا وتشدد القيود على حركة السكان.

ومع ذلك، قال رئيس الوزراء دانييل أندروز إنه سيتعين إغلاق الصناعات الكبيرة خلال الأسابيع الستة المقبلة.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية سجلت فيكتوريا عدة مئات من الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا.