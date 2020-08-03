تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة في العراق لغاية الجمعة المقبلة

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في العراق لغاية الجمعة المقبلة.

اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة في عموم البلاد درجات الحرارة العظمى والصغرى ليوم غد الثلاثاء Advertisements حالة الطقس ليومي غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء حالة الطقس ليومي الخميس والجمعة المقبلين

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