لهذا السبب توقفوا عن غسل اللحوم والدواجن قبل طهيها

ورغم أن غسل بعض الأطعمة بالماء والصابون يرتبط بالنظافة والصحة، إلا أن ذلك لا ينطبق على اللحوم والدواجن. وقال المعهد العالي للصحة العامة في جامعة الإسكندرية في مصر أنّ "غسل اللحوم والدواجن قبل الطبخ أو حتى مجرد شطفها بالماء، يُعتبر سبباً في انتشار مسببات أمراض بكتيرية كثيرة مثل بكتيريا السالمونيلا وغيرها".وأشار المعهد إلى أن "عملية الطبخ وحدها تكفي للقضاء على أي بكتيريا موجودة في اللحوم، بشرط أن يتم طهيها على درجة حرارة 73 على الأقل".

وإلى جانب عدم غسل اللحوم، ذكر المعهد 3 نصائح أساسية يجب اتباعها أثناء التعامل مع اللحوم النيئة، وهي:

1- يجب البدء بتحضير الطعام الذي سيُقدم طازجاً وبدون طهي، مثل السلطة على سبيل المثال، قبل التعامل مع اللحوم النيئة أو الدواجن. ويجب إبعاد تلك الأطعمة عن مكان تحضير اللحوم.



2- من المهم تنظيف وتطهير أي سطح قد يكون ملوثاً من اللحوم أو الدواجن، إضافةً إلى تنظيف الأسطح والأحواض بالماء الساخن والصابون.

3- بعد التعامل مع اللحوم النيئة، يجب غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

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