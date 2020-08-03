وصف أوباما بـ"الإرهابي".. تعيين مرشح ترامب المثير للجدل بـ"البنتاجون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البنتاجون، الإثنين، أن أنتوني تاتا، أكثر مرشحي الرئيس دونالد ترامب إثارة للخلاف، تولى دورا أقل مرتبة يخص السياسة بوزارة الدفاع بعد الإخفاق في ضمان عقد جلسة لمجلس الشيوخ للتصديق على تعيينه.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن تاتا سيؤدي رسميا مهام نائب وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة.

وتاتا ضابط متقاعد بالجيش برتبة بريجادير جنرال ووصف الرئيس السابق باراك أوباما بأنه "زعيم إرهابي".

ومن الناحية النظرية سيظل هذا المنصب يمنح تاتا قدرا من التأثير على الأمور السياسية المهمة في البنتاجون من المحتمل أن يكون من بينها إيران.

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وبالإضافة إلى وصفه أوباما بأنه إرهابي وسم تاتا أيضا عضوة الكونجرس الأمريكية من أصل أفريقي ماكسين ووترز بأنها عنصرية وذلك طبقا لتعليقات على تويتر اطلعت عليها رويترز قبل حذفها.

وانتقد آدم سميث الرئيس الديمقراطي للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب خطوة منح تاتا منصبا كبيرا بعد أيام فقط من إلغاء مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون بشكل مفاجئ جلسة التصديق على تعيين تاتا.

وقال في بيان: "إذا لم يستطع مرشح لمنصب الحصول على تأييد مجلس الشيوخ، كما هو واضح في حالة تاتا، فكان يجب على الرئيس حينئذ عدم منح هذا الشخص دورا مؤقتا مماثلا".

وأضاف: "هذا التملص من التدقيق يجعل حكومتنا أقل مساءلة ويعطي أولوية للولاء على الكفاءة".