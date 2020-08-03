وزير خارجية لبنان يتجه للاستقالة اعتراضا على "الأداء الحكومي" المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/8/3 10:39 ص بتوقيت أبوظبي
قال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي إنه سيقدم استقالته اليوم الإثنين إلى رئيس الحكومة حسان دياب، في خطوة أرجعتها وسائل إعلام محلية إلى اعتراضه على "الأداء الحكومي" تجاه بعض الملفات.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية محلية، فإن ناصيف سيقدم استقالته إلى رئيس الحكومة عند العاشرة صباحا بتوقيت بيروت في السراي الحكومي، حيث سيعلن أسباب هذه الخطوة في بيان سيصدره لاحقا.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية اللبنانية عن حتي استياءه من أداء الحكومة التي لم تفعل أي شيء حتى الآن مما وعدت به اللبنانيين والمجتمع الدولي.
ويشكو الوزير اللبناني من "البطء الشديد في التنفيذ، وهو لم يعد قادراً على مخاطبة المسؤولين الدوليين بالصيغة المتفائلة نفسها التي بدأها منذ تسلمه مهامه الوزارية حيث إنه كان من المدافعين عن الخطة الإصلاحية التي بدت له واقعية وقابلة للتنفيذ وللنقاش والتعديل فيما لو كانت لبعض الأطراف ملاحظات عليه"، بحسب المصدر نفسه.
ويشهد لبنان انهيارا اقتصاديا هو الأسوأ في تاريخه الحديث، خصوصاً مع خسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب بتآكل القدرة الشرائية.
كما وتعثرت محادثات أجرتها البلاد مع صندوق النقد الدولي، في ظل غياب الإصلاحات ووسط خلافات بين الحكومة والبنوك بشأن نطاق الخسائر المالية في لبنان.
ومنذ 17 أكتوبر يشهد لبنان تحركات شعبية متقطعة أدت في بدايتها إلى إسقاط حكومة سعد الحريري ليعاد بعدها تشكيل أخرى جديدة برئاسة حسان دياب، وهو ما لاقى أيضا رفض الشارع الذي استمر بتحركاته داعيا لاستقالتها.
غير أن انتشار وباء كورونا أدى إلى تراجع هذه التحركات في الوقت الذي يزداد فيه الوضع الاقتصادي والاجتماعي سوءا ويسجل تزايدا في نسبة الفقراء في لبنان بشكل غير مسبوق.
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