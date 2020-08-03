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إصابة رئيس وزراء كوسوفو بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

إصابة رئيس وزراء كوسوفو بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس وزراء كوسوفو عبد الله هوتي أمس الأحد إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه سيعزل نفسه منزليا لمدة أسبوعين.

 

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وأضاف هوتي على فيسبوك "ليس لدي أعراض باستثناء سعال خفيف".

 

وتواجه حكومة هوتي انتقادات لعدم اتخاذها إجراءات كافية لكبح تفشي وباء كورونا، مع تسجيل زيادة كبيرة في البلاد في حالات الإصابة في الأيام القليلة الماضية، بينها 13 وفاة أمس الأحد.

 

وسجلت كوسوفو حوالي تسع آلاف إصابة و 249 وفاه بكورونا منذ منتصف مارس آذار، منذ الإعلان عن الحالات الأولى في البلاد.

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