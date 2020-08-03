ارتفاع الإصابات بكورونا في أمريكا إلى 4.65 مليون والوفيات إلى 154744

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة أمس بنسبة 5ر1 بالمئة مقارنة بنفس الوقت أول أمس لترتفع حصيلة الإصابات إلى 65ر4 مليون إصابة حتى الساعة 03:30 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.



وهذه الزيادة على الصعيد الوطني كانت أعلى من متوسط الزيادة اليومية، والتي بلغت 4ر1 بالمئة والتي تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي.

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وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الإصابات، والتي بلغت 508447 إصابة، وكانت الزيادة 5ر1 بالمئة مقارنة بنفس الوقت أول أمس.

وشهدت ولاية ألاسكا زيادة بنسبة 7ر9 بالمئة مقارنة بنفس الوقت أول أمس، لترتفع حصيلة الإصابات بها إلى 3280 إصابة.

بينما شهدت ولاية تكساس أكبر عدد من حالات الوفاة في الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 289 حالة وفاة.