الصين تسجل 43 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الاثنين تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في الثاني من أغسطس، بتراجع عن 49 حالة تم تسجيلها قبل يوم.



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وقالت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة 36 حالة منقولة محليا من بينها 28 حالة في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين في حين كانت الحالات السبع الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج. وهذا مقابل 33 حالة منقولة محليا و16 حالة لأشخاص قادمين من الخارج قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 11 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض انخفاضا من 20 حالة قبل يوم.

وقالت اللجنة إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي يبلغ الآن 84428 حالة. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.