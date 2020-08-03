تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما ينخفض عدد المرضى المصابين محليا.

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وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 14 ألفا و389 حالة بينما استقر عدد الوفيات عند 301 حالة.

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن 20 حالة جديدة جاءت من الخارج في حين أن باقي الحالات كانت بسبب الانتقال المحلي للعدوى.