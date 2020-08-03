شكرا لقرائتكم خبر عن متلون ودمر تركيا.. أقوى 3 تصريحات وجهها قادة المعارضة ضد أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقادات وهجوم مستمر من المعارضة التركية ضد سياسات أردوغان المعادية التي أدت إلى العديد من الأزمات الداخلية في تركيا، والتي تكشف عن أكاذيب أردوغان هو ونظامه على حساب الشعب التركي، ويرصد الخليج 365، أبرز 3 تصريحات تكشف حقيقة النظام التركي وأكاذيبه:

يكذبون ويتلونون بكل الألوان

هاجم رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وأعوانه، وقال إنهم يتلونون بكل الألوان ويكذبون على الأمة التركية.

ونقل موقع «تركيا الآن» مقطع فيديو لزعيم المعارضة قال فيه كيف تستطيعون أن تقولوا بكل أريحية هذا القدر من الأكاذيب؟! تأكدوا أنني لا أستطيع أن أفهم ذلك، يكذبون ويتلونون بكل الألوان وهم ينظرون في أعين الأمة.

وأضاف كمال أوغلو يقولون ما يريدون وينسون كل هذا بعد ذلك، ولكننا لا ننسى؛ إذا نسيتم، فنحن نتذكر.

Advertisements

نظام يعتني بالأكاذيب ولا يهتم بتركيا

وفى تصريح شديد اللهجة طالبت رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنار، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتوقف عن أكاذيبه. وقالت إن السياسة مسألة ذات أولوي،ة فهل في الأولوية تكون المرأة أم الشباب أم الشعب؟ أو تكون الزوجة، أو الأصدقاء أو الأقارب؟ .

وتابعت المرأة الحديدية هل تكون الأولوية للإنتاج والعلم والتكنولوجيا؟ أم تكون للدخل السريع والأرضيات الخرسانية؟ هل واقع الشعب أولًا؟ أم قضية أكاذيب القصر الرئاسي هي الأولوية؟ هل مستقبل تركيا أولًا؟ أم مسألة مستقبل من يجلسون على الكرسي هي الأولوية؟.

الأمة تدفع ثمن فشل أردوغان

فيما أكد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، فايق أوزتراك، أن نظام القصر الرئاسي، برئاسة رجب طيب أردغان، سحق الأمة التركية خلال العامين الماضيين مثل شاحنة انفجرت مكابحها.

ونقل موقع «تركيا الآن» مقطع الفيديو الذي قال أوزتراك خلاله لقد نسوا الشعب ولا يسمعون صراخهم، وبينما قال هذا النظام المسخ إنه سيصبح دواءً لهموم الأمة، أصبح مصيبة فوق رؤوسهم»، مضيفًا: أصبح لا وجود لكيان الاقتصاد أو السياسة الخارجية، أو التعليم أو الحقوق أو العدالة، ويدفع بدل هذا الفشل الأمة، تدفعه من روحها.