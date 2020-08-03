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بحر حيفا يلفظ جثة فتى

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - لفظ البحر، فجر اليوم، الإثنين، جثّة فتى (17 عامًا) قرب شاطئ "كاميل" في حيفا.

وقالت مصادر لـ"عرب ٤٨" إنّ الفتى من منطقة جنين، شمالي الضفة الغربيّة، وفقد أصدقاؤه آثاره أثناء السباحة، أمس، الأحد.

وقالت الشرطة في بيان لها إنّ تلقّت بلاغًا عند الساعة 03:54 عن فتى لفظته المياه، وأن الطواقم الطبية أعلنت عن وفاته.

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ولم تذكر الشرطة تلقيها بلاغًا عن فقدان فتى، وقالت إنها فتحت تحقيقًا في ملابسات الغرق.

وأمس، الأحد، لقي طفل (7 سنوات) من القدس مصرعه غرقًا في بحيرة طبرية. والأسبوع الماضي غرق مسنّ في شاطئ بعكا.

ونهاية الشهر الماضي، لفظ البحر جثّة مسنّ قبالة أحد الشواطئ في عسقلان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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