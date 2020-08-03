حفتر يتعهد بهزيمة الأتراك وطردهم من ليبيا

الإثنين 3 أغسطس 2020

تعهد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، الأحد، بهزيمة الأتراك وطردهم من ليبيا.



وقال حفتر إن الأتراك جاؤوا إلى بلادنا ليعيدوها إلى التخلف الذي ساد تحت حكمهم ولكننا سننتصر عليهم .. مضيفاً " سنواصل الدفاع عن وطننا ولن نقبل بالاستعمار التركي".

وكان حفتر، قال إن طرد القوات التركية هدف أساسي، وسنجعل الأرض تحت أقدامهم جهنم وسندفنهم في ترابها، ولن نرضى بالاستعمار، مشيرا إلى أن الليبيين يخوضون حاليا معركة قد تكون الأخيرة.

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وأضاف قائد الجيش الليبي، خلال كلمة للجنود والضباط أثناء تفقده كتيبة طارق بن زياد التابعة، أمس السبت:" سوف نلقنهم درسا في الوطنية والدفاع عن الوطن، في إشارة للمليشيات والمرتزقة الذين دفعت بهم تركيا، وليبيا سوف تكون جنهم تحت أقدامهم".

وتابع مخاطبا الجنود :" أنتم أيها الأبطال نهنئكم بما قمتم به، وأنا أراكم جبالا أمامي، وهذا ما يجعل شعبكم يدعمكم لأنه هو الذي يدفعكم للدفاع عن الوطن".

واستطرد :" أنتم تختلفون عن المليشيات التي تتلقى الدعم التركي وينفذون أجندات خارجية مقابل دراهم معدودة، فهذه المليشيات تذبح وتقتل وتشرد الناس مقابل دراهم معدودة.

وتواصل تركيا دعمها لحكومة الوفاق غير الشرعية بالسلاح والمرتزقة لمواجهة الجيش الليبي الرامي لتحرير ليبيا من الإرهابيين والمليشيات والمرتزقة، وإعادة الأمن والاستقرار