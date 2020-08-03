عبدالله بن زايد يؤكد إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لتجاوز تحدي فيروس كورونا

الإثنين 3 أغسطس 2020

أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا مرئيا مع محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، وتبادل بن زايد وظريف التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وبحثا مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وسبل مواجهة تداعياته ومعالجة آثاره بالإضافة إلى أهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والتكاتف والتآزر بين الدول من أجل تجاوز تحدي جائحة “كوفيد – 19” مؤكداً على موقف دولة الإمارات الثابت في التضامن مع دول العالم المختلفة في مواجهة هذه الجائحة.

كما تبادل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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وبحث الجانبان منظومة العمل الخليجي المشترك وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واطلع عبدالله بن زايد خلال الاتصال الهاتفي على جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع تولي دولة الإمارات رئاسة الدورة الحالية للمجلس.

وحمل الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الشيخ عبدالله بن زايد تحياته إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

كما استعرض عبدالله بن زايد والدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” في دول الخليج وسبل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة تداعياته وكذلك دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بجهود الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.