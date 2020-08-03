نائب: ثلاثة شروط يجب توفرها قبل اجراء الانتخابات المبكرة

اكد عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين، الاثنين، ان الانتخابات لايمكن ان تغير شئ من واقع العراق دون توفر ثلاث شروط.
وقال شمس الدين في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الكتلة دعمت منذ البداية اجراء انتخابات مبكرة في البلد،على ان تتضمن ضوابط وضمانات، اولها النزاهة وثانيها انهاء ملف الجماعات المسلحة سواء كان في بغداد او اقليم كردستان، فضلاً عن عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية".
واضاف ان "هنالك اصرار على اجراء الانتخابات المبكرة، الا انها لايمكن ان تصل اهدافها في تغيير الخارطة السياسية في البلد مالم تتحقق تلك الشروط الثلاثة".
واكد شمس الدين على ضرورة ان يكون هنالك عمل جدي تجاه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للخروج بنتائج ايجابية للانتخابات المبكرة حال اجراءها في موعدها الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".
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