عائلة علي ماهر جاسم تناشد رئيس مجلس القضاء الاعلى باطلاق سراح ابنهم

ناشدت عائلة المدعو علي ماهر جاسم، الاثنين، رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان باطلاق سراح ابنهم.

وذكرت العائلة في بيان لها "نناشد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان باطلاق سراح ولدنا بعد تادية محكوميته لاكثر من عام، علما انه موقوف بدعوى كيدية ويوجد ما يثبت ذلك".

واضافت ان "ولدنا الان مصاب بكورونا داخل السجن واحدى ساقيه معرضة للبتر"، مشيرة الى انه "ينتمي الى قوى الامن الداخلي ووالده يشغل منصب لواء".