شكرا لقرائتكم خبر عن التزامات على الصحفيين والإعلاميين أثناء تغطية انتخابات مجلس الشيوخ.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها رقم 41 لسنة 2020 بشأن التغطية الإعلامية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ عددا من الالتزامات يجب على الصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية انتخابات الشيوخ الالتزام بها.

ونصت المادة السادسة عشرة على أنه يجب على المؤسسات و الوسائل و المواقع و أفراد أطقم عملهم المصرح لهم عند قيامهم بالتغطية الإعلامية للانتخابات أو الاستفتاءات أن يراعوا الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها و أن تأتى التغطية في نطاق القاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية و محايدة للموضوع المطروح للاستفتاء كما يجب عليهم بصفة خاصة الالتزام بالآتى:

- عدم خلط الرأي بالخبر و عدم خلط الخبر الإعلان

- مراعاة الدقة في نقل المعلومات و عدم تجهيل مصادرها

- استعمال عناوين معبرة عن المتن

- عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية

- عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال

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- عدم اجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب أو الاستفتاء و عدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أو انتخبه أو سؤاله عن الرأي الذى سيبديه أو ابداه في الاستفتاء

- عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح

- عدم نشر إعلانات مجانية او بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية

- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المترشح او موضوع معروض على الاستفتاء

- عدم توجيه أسئلة ايحائية ذات تحيز واضح

- الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشان الموضوع محل الاستفتاء

- عدم قبول أي تبرعات او إعانات او مزايا خاصة سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من اى شخص أو جهة بمناسبة أعمال التغطية