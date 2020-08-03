محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين.
وأوضحت الهيئة في بيان أن الطقس اليوم الإثنين يكون حاراً رطباً نهاراً على الوجه البحري والقاهرة ، كما يكون معتدل ليلاً يصاحبه شبورة مائية صباحاً والرياح معتدلة.
وأكد الخبراء أن السواحل الشمالية تكون بين المعتدل والمائل للحرارة نهاراً، ومعتدل ليلاً يصاحبه شبورة مائية صباحاً على الطرق والرياح معتدلة.
أما محافظات الصعيد، يكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار معتدل ليلاً، يصاحبه أمطار خفيفة متفرقة على عدة مناطق تكون غزيرة رعدية أحياناً والرياح نشطة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 _ 25
السواحل الشمالية 33 _ 25
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 _ 30
شمال الصعيد 40 _ 25
جنوب الصعيد 43 _ 31
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار رعدية في هذه المناطق وارتفاع درجات الحرارة.. طقس رابع أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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