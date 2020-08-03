كورونا في 24 ساعة| انخفاض كبير في الإصابات.. وطوارئ في مانشستر وهذه الدول الأكثر تضرراً

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 42455 حالة.

وفرضت السلطات البريطانية الأحد حالة من مستوى الطوارئ في مدينة مانشستر بعد أيام من تشديد قيود التواصل في أجزاء من شمالي إنجلترا في محاولة لوقف المعدلات المتزايدة لانتقال فيروس كورونا.

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