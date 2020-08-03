حدث ليلاً| إثيوبيون يحتفلون بملء السد وشرط الكويت لاستقبال مواطني الدول المحظورة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض كبير في الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 42455 حالة.

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بالصور.. زحام في شاطىء رأس البر رغم الحظر

أقدم العشرات من رواد مدينة رأس البر على نزول البحر، والاستمتاع بالشاطئ في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على الرغم من قرار الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بحظر نزول الشواطئ.

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يغرقون الشوارع بالمياه.. إثيوبيون يحتفلون بملء سد النهضة الأولي

احتفل الإثيوبيون بملء سد النهضة الإثيوبي الكبير، الأحد، و غمر شوارع العاصمة أديس أبابا بالمياه، تعبيرًا عن الدعم للمشروع المثير للجدل على نهر النيل الأزرق.

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السيطرة على حريق بطول السكة الحديدية بقليوب (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية، الأحد، على حريق اندلع بطول السكة الحديد، الطريق التبادلي والعاشر في مدينة قليوب.

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الكويت تضع شرطًا لاستقبال القادمين من الدول المحظورة

أصدر الطيران المدني الكويتي، الأحد، بيانًا إلحاقيًا حول حظر استقبال الركاب من 31 دولة من بينها مصر.

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قصف إسرائيلي يستهدف مواقعًا في قطاع غزة

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ذكرت شبكة "روسيا اليوم" في نبأ لها مساء الأحد، بأن طيران الاستطلاع التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلية، قصف مواقع فلسطينية في دير البلح بقطاع غزة.

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العراق تتصدر مؤشر وفيات كورونا عربيًا.. ومصر تتراجع إلى المركز الثاني

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 976 ألفًا و326 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 17ألفًا و 716 حالة.

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إضراب عمال مصفاة لتكرير النفط في إيران بسبب الأجور

نظم مقاولون يعملون في مصفاة قشم الإيرانية لتكرير النفط الثقيل، احتجاجًا خارج مبنى الشركة بعدما أعلنوا عن إضراب عن العمل بسبب الأجور، حسبما أفادت وكالة أنباء "العمال" الإيرانية شبه الرسمية.

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هاشتاج "مصر الكويت أخوة" يتصدر "تويتر" في الكويت

تصدر هاشتاج "مصر الكويت أخوة" تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مساء الأحد في الكويت؛ حيث أكد المغردون من البلدين مدى قوة ومتانة العلاقات المصرية الكويتية المشتركة.

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مليون إصابة بكورونا في 24 ساعة.. و3 دول الأكثر تضررا

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في العالم عتبة 18مليون إصابة، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية.

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طوارئ في مانشستر الكبرى مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19

أعلنت السلطات البريطانية أمس الأحد عن حادث كبير - مستوى من حالة طوارئ- في مدينة مانشستر بعد أيام من تشديد قيود التواصل في أجزاء من شمالي إنجلترا في محاولة لوقف المعدلات المتزايدة لانتقال فيروس كورونا.

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