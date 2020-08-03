شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا العالم : تجاوزت 18 مليون إصابة والوفيات 687259 والان نبدء بالتفاصيل
أظهر أحدث إحصاء لرويترز اليوم الاثنين أن أكثر من 18.08 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 687259 شخصا توفوا جراء الفيروس.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019 .
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 155343 حالة وفاة وأربعة ملايين و684223 حالة إصابة .
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 94104 حالة وفاة ومليوني و733677 حالة إصابة.
وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 37364 حالة وفاة ومليون و 750723 حالة إصابة.
وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 14128 حالة وفاة و850870 حالة إصابة .
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