شكرا لقرائتكم خبر عن 509 إصابات جديدة .. كورونا ألمانيا ترتفع والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 509 حالات لتصبح 210402 حالة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة سبع حالات لتسجل 9148 حالة.

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