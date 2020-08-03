شكرا لقرائتكم شاهد أين ينام ميسي كل ليلة ليحميه الفراش من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يؤكدون في إسبانيا أن اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة، ينام كل ليلة على فراش مضاد لكل الفيروسات، وأهمها "كورونا" المستجد بنسبة 99.84% وربما أكثر، مع أن Viruclean الذي نراه في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وبدأت شركة Tec Moon الإسبانية بإنتاجه منذ شهرين، هو رخيص مقابل الحماية التي يوفرها من الفيروس الأشرس، فسعره 1000 يورو، أو 1.200 دولار تقريباً.

الفراش الذي يقتل أي فيروس في مدة أقصاها 4 ساعات، هو "نظام للنوم" أكثر منه كتلة اسفنج عادية وكيفما كان، بحسب ما تذكر الشركة في إعلاناتها عنه، فمعظم قماشه مكون من جسيمات تمت صناعتها بتقنية "النانو" دقيقة الصغر، إلى درجة تصعب رؤيتها بالعين المجردة، وهي التي تدمر الفيروس وتقضي عليه. كما أن الفراش يرجّ ويهتز، إذا ما رغب صاحبه، مؤمناً قبل النوم عليه تدليكاً ناعماً للقدمين، يساعد على النعاس والنوم المريح، لذلك اشترى ميسي كمية كبيرة منه، لمقر سكنه بإسبانيا، وشحن منه لأفراد عائلته في الأرجنتين.

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ويذكر موقع صحيفة AS الرياضية الإسبانية، أن ميسي ليس الوحيد الذي ينام كل ليلة على "فيروكلين" بين لاعبي الكرة، لأن Saúl Ñíguez اللاعب مع فريق "أتليتيكو مدريد" الإسباني، اعتمده أيضا لنومه اليومي، كما اعتمده الأرجنتيني Sergio Agüero اللاعب مع فريق "مانشستر سيتي" الإنجليزي، والمعروف بأنه النجم الإعلاني للشركة وسفيرها الإعلامي، والذي كتب مرة أنه جرب الفراش "وعندها لاحظت أنه ساعدني على الراحة، مع أني كنت أنام قبل ذلك في الخامسة أو السادسة صباحا، وبعد حصولي على الفراش أصبحت أغفو في نصف ساعة"، وفق تعبيره.

أما الشركة، فنجد في حسابها التويتري، وهو باسم @Tecmooncolchon في الموقع التواصلي، الكثير من المعلومات عن الفراش، ولكن باللغة الإسبانية. كما نجد إعلانا منها، يعد المصابين بالفيروس بأن يعتمدوا الفراش لنومهم، لأنه قادر في 4 ساعات كحد أقصى على تدميره وتخليصهم من شرّه.