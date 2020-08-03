شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية ... 23 اصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
عدد المرضى المصابين محليا.
وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إنه بذلك يرتفع إجمالي عدد الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 14 الفا و 389 حالة بينما استقر عدد
الوفيات عند 301 حالة.
وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن 20 حالة جديدة جاءت من
الخارج في حين أن باقي الحالات كانت بسبب الانتقال المحلي للعدوى.
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