"مكافحة الإرهاب" تكسر الجمود بين أمريكا وروسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رجح مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أو براين، الإثنين، أن يناقش مبعوثون أمريكيون وروس قضايا مكافحة الإرهاب خلال الأشهر المقبلة.



وقال أو براين، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "هناك مجال آخر للتعاون المحتمل مع روسيا هو مكافحة الإرهاب. حيث تعرضت كل من روسيا والولايات المتحدة لهجمات داخل أوطانهم من قبل إرهابيين يمارسون العنف".

وتابع أنه "من المرجح أن يتعامل المسؤولون الأمريكيون مع نظرائهم من المخابرات وسلطات إنفاذ القانون الروسية بشأن هذه الأمور خلال الأشهر المقبلة".

مؤخرا، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن المخابرات أبلغته بأن المعلومات المتداولة حول دفع روسيا أموالًا لحركة طالبان مقابل قتل عسكريين أمريكيين في أفغانستان تفتقر إلى المصداقية.

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وندد ترامب، عبر تويتر، بالتقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" قائلا "جريمة سياسية كاذبة أخرى للتايمز على الأرجح، على غرار خدعتهم الفاشلة بشأن روسيا".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد ذكرت أن الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن وحدة استخباراتية تابعة للجيش الروسي عرضت مكافآت على مسلحين مرتبطين بطالبان لقتل جنود من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان.

وزعمت أن هدف هذه المكافآت الروسية كان تحفيز المسلحين على استهداف القوات الأمريكية بينما يسعى ترامب لسحبها من أفغانستان ملبيا بذلك أحد المطالب الرئيسية لحركة طالبان من أجل إنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.