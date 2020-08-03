بالصور.. زحام في شاطىء رأس البر رغم الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أقدم العشرات من رواد مدينة رأس البر على نزول البحر، والاستمتاع بالشاطئ في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على الرغم من قرار الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بحظر نزول الشواطئ.

واستغل عدد من المقيمين بالمدينة، غياب مسؤولي الوحدة المحلية، وتراجع الرقابة بعد أيام من التشديد وفرض كردون أمني.

وحاول عدد من الأهالي نزول البحر، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، بسبب رفض مسؤولي الشواطئ، تزامنا مع حملات مستمرة لرفع المخلفات والإشغالات.

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وقال اللواء عماد حمدي، رئيس مدينة رأس البر، في وقت سابق، إنه جرى الانتهاء من استعدادات استقبال الرواد، في عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه وجه بتقديم كافة الدعم والتيسير على الأهالي، وتوفير ما يلزم من مستلزمات غذائية ومواد استهلاكية في الأسواق والمخابز والمحال التجارية.

وناشد رئيس مدينة رأس البر، الرواد والمقيمين بالامتناع عن نزول الشواطئ، حفاظا على أرواحهم، لافتا إلى أن هناك سيارات شرطة تجوب كافة المناطق لتطبيق وتنفيذ القرار الصادر بشأن منع النزول.

وأوضح اللواء عماد حمدي، أن شواطئ رأس البر معطلة، بسبب عدم وجود فرق إنقاذ تطبيقا لقرار الحكومة بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.