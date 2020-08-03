مسؤول أمريكي: من المرجح أن تناقش أمريكا وروسيا مكافحة الإرهاب خلال الأشهر المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أو براين في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية يوم الأحد، إنه من المرجح أن يناقش مبعوثون أمريكيون وروس قضايا مكافحة الإرهاب خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف "هناك مجال آخر للتعاون المحتمل مع روسيا هو مكافحة الإرهاب. حيث تعرضت كل من روسيا والولايات المتحدة لهجمات داخل أوطانهم من قبل المتطرفين الذين يمارسون العنف".

وتابع أنه "من المرجح أن يتعامل المسؤولون الأمريكيون مع نظرائهم من المخابرات وسلطات إنفاذ القانون الروسية بشأن هذه الأمور خلال الأشهر المقبلة".