كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب يمنح تطبيق "تيك توك" مهلة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يمهل مالك تطبيق "تيك توك" 45 يوما للتفاوض بشأن البيع، وفقا لما أفادت به قناة العربية.

وفي وقت سابق، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنع تطبيق "تيك توك" الصيني.

وقال "ترامب": "سأمنع تطبيق "تيك توك" الصيني في الولايات المتحدة"، لافتا إلى "أنه سيتم منع تطبيق "تيك توك" في غضون 24 ساعة".

هذا، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، إنه يدرس العديد من البدائل بشأن تطبيق "تيك توك" الذي تملكه شركة ByteDance الصينية، دون أن يستبعد حظر التطبيق في بلاده.

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وفي حديث للصحفيين قال ترامب: "نحن ندرس "تيك توك"... قد نحظر التطبيق، وقد نفعل أشياء أخرى".

وأضاف: "هناك بعض الخيارات، لكن الكثير من الأمور تجري حاليا، لهذا سنرى ما الذي سيحدث".

وأوضح تقرير لوكالة "بلومبيرغ" أن ترامب يستعد لتوقيع أمر تنفيذي يجبر شركة ByteDance على التنازل عن ملكية التطبيق للولايات المتحدة.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ تدابير ضد "تيك توك"، وسط قلق حول أمن البيانات الشخصية التي يجمعها التطبيق من مستخدميه الأمريكيين.