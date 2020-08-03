شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تخفف إجراءات العزل في " لاغوس " والان نبدء بالتفاصيل

أعلن حاكم مدينة لاغوس العاصمة التجارية والمالية لنيجيريا باباجيد سانو أولو، عن إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من الجمعة يوم الجمعة القادم. وأضاف المسؤول النيجيري أنه في إطار التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سيتم تحديد الطاقة الاستيعابية للمساجد والكنائس في 50%، داعيا من تتجاوز أعمارهم 65 سنة إلى البقاء في منازلهم. وسجلت لاغوس التي يزيد عدد سكانها على 20 مليون نسمة، أكثر من 15 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينها نحو 200 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس في نيجيريا 43 ألف إصابة، بينها أكثر من 879 حالة وفاة.

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