دمشق تتهم شركة نفط أمريكية بمحاولة سرقة نفطها بالتعاون مع "قسد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

قالت وزارة الخارجية السورية اليوم الأحد، إن شركة نفط أمريكية وقعت اتفاقاً مع مسلحين بقيادة الأكراد ويسيطرون على حقول النفط في شمال شرق البلاد فيما وصفته بصفقة باطلة "لسرقة النفط السوري". ولم يذكر بيان للوزارة نشرته وسائل الإعلام الحكومية اسم الشركة الضالعة في الصفقة مع قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف انتزع مساحات من شمال وشرق سوريا من قبضة تنظيم داعش بمساعدة الولايات المتحدة. ولم يذكر البيان تفاصيل الاتفاق. ولم يصدر رد حتى الآن من مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية على طلب رويترز للتعليق. كما لم يصدر تعليق حتى الآن من مسؤولين أمريكيين. وقال البيان، "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاتفاق الموقع بين ميليشيا قسد (قوات سوريا الديمقراطية) وشركة نفط أمريكية لسرقة النفط السوري برعاية ودعم الإدارة الأمريكية". وأضاف، "الجمهورية العربية السورية تعتبر هذا الاتفاق باطلاً ولاغياً ولا أثر قانونياً له... ويشكل اعتداء على السيادة السورية". وكانت سوريا تنتج نحو 380 ألف برميل نفط يومياً قبل نشوب الحرب الأهلية في أعقاب قمع احتجاجات في عام 2011 حيث تدعم إيران وروسيا حكومة الرئيس بشار الأسد فيما تساند الولايات المتحدة المعارضة. وفقدت دمشق السيطرة على معظم الحقول المنتجة للنفط في منطقة إلى الشرق من نهر الفرات في دير الزور. وأضرت عقوبات غربية بقطاع الطاقة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عدداً صغيراً من الجنود الأمريكيين سيبقى "حيث يوجد نفطهم" رغم انسحاب عسكري من شمال شرق سوريا. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أواخر العام الماضي إن عائدات حقول النفط ستذهب إلى قوات سوريا الديمقراطية.

