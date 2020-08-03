أطباء تركيا يتهمون الحكومة بإخفاء أعداد المصابين بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

اتهمت رابطة أطباء تركيا الحكومة بإخفاء العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد لدى تعمد عدم إجراء فحوصات كافية لكشف الإصابات، ونددت بأوضاع بعض المستشفيات التي وصلت إلى حدها الأقصى وباتت ترسل المرضى للعلاج في المنازل. وقال رئيس الرابطة سنان أديامان في تصريحات نشرتها صحيفة (سوزكو) اليوم الأحد إن "وزارة الصحة وضعت قيوداً على الاختبارات لأولئك الذين كانوا على اتصال مع المصابين، وإذا انخفض عدد الاختبارات فإن عدد المرضى الجدد ينخفض، ومع عدم وجود اختبارات لا يوجد لديك أي مرضى". وأوضح رئيس أكبر منظمة طبية في تركيا، أن الحكومة التابعة للرئيس رجب طيب أردوغان تخفي بالتالي البيانات عن الرأي العام. وأضاف أديامان: "في بعض المدن، يتم إرسال المرضى إلى منازلهم لعدم وجود أسرّة، نرسلهم إلى منازلهم، لكننا لا نعرف ما إذا كانوا سيبقون هناك أو يغادرونها". وتشير البيانات الرسمية إلى تسجيل أقل من ألف إصابة جديدة كل يوم في تركيا، وهي دولة يقطنها حوالي 80 مليون نسمة، ومنذ تفشي الوباء، سجلت تركيا 231 ألفاً و869 إصابة و5 آلاف و717 حالة وفاة.

