إصابة وزير الداخلية الهندي بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه في تغريدة اليوم الأحد عن إصابته بفيروس كورونا. ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن الوزير القول في التغريدة "فور شعوري بأعراض فيروس كورونا، خضعت للاختبار وجاءت النتيجة إيجابية". وأضاف "صحتي بخير، ولكن جرى نقلى للمستشفى بناء على نصيحة الأطباء، أطالب جميع من خالطوني خلال الأيام القليلة الماضية أن يعزلوا أنفسهم ويخضعوا للفحص". يشار إلى أن الفيروس أودى بحياة وزير من ولاية أوتار براديش، فقد توفي صباح اليوم كمال راني فارون (62 عاماً) بمعهد سانجاي غاندي للعلوم الطبية في لوكناو. وكانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت اليوم تسجيل 54 ألف و735 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليون و754 ألف و415 حالة.

