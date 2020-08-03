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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حفتر: سنواجه مشروع أردوغان الاستعماري في ليبيا بالرصاص والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، "الجيش الليبي سيواصل الدفاع عن وطننا من المعتدين، والشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار مرة ثانية، بعد أن ذاق منه النهب والسلب"، وأوضح: "لن نقبل تركياً متخلفاً يأتي إلينا مرة أخري والشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار مرة ثانية". وتابع حفتر، خلال كلمة له لأفراد الجيش الليبي اليوم الأحد، إن "الرئيس التركي أردوغان جاء إلى ليبيا للبحث عن موروث أجداده، وسنواجهه بالرصاص"، مشيراً إلى أن الشعب الليبي قادر على تلقين الغازي التركي درساً كبيراً، متعهداً بالنصر وطرد الأتراك والمرتزقة من الأراضي الليبية.
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