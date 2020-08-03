منع الإعلاميين من حضور مؤتمر الحزب الجمهوري لترشيح ترامب رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

ذكرت تقارير إخبارية أمريكية أنه سيتم منع الإعلاميين من حضور المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المزمع عقده في ولاية كارولاينا الشمالية في وقت لاحق الشهر الجاري لترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً للانتخابات المقبلة. واجبر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ترامب على إلغاء جزء من المؤتمر كان من المقرر عقده في فلوريدا في يوليو (تموز). وقال متحدث باسم المؤتمر لصحيفة "أركانساو ديموكراتيك غازيت" "نخطط لتكون كافة أنشطة (مدينة) تشارلوت مغلقة أمام وسائل الإعلام: من الجمعة 21 حتى الإثنين 24 أغسطس (آب) نظراً للقيود الصحية المفروضة في الولاية". وأضاف، "نعمل ضمن المعايير المحددة لنا من قبل الولاية والإرشادات المحلية في ما يتعلّق بعدد الأشخاص الذين بإمكانهم حضور الفعاليات". لكن شبكة "سي إن إن" نقلت عن مسؤول في الحزب الجمهوري قوله إنه سيتم بث عملية التصويت لتسمية ترامب رسمياً مباشرة عبر الإنترنت. وقال رئيس رابطة مراسلي البيت الأبيض زيكي ميلر السبت، "هذا قرار غير حكيم. على الحزب الجمهوري ومؤتمر الحزب الجمهوري إعادة النظر فيه". وأضاف، أن "تسمية مرشّح الرئاسة لحزب أساسي هو أمر يهم الشعب الأمريكي". وأفاد ميلر في تغريدة نشرها لاحقاً، أن "مسؤولاً في مؤتمر الحزب الجمهوري يقول الآن إن القرار ليس نهائياً ولا يزالون ينظرون في الخيارات بشأن التغطية الإعلامية". وأُجبر ترامب على إلغاء تجمّعاته الانتخابية جراء الوباء الذي يودي بأكثر من ألف أمريكي يومياً. 24 - أ ف ب

