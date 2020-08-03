شكرا لقرائتكم ترمب يمهل تيك توك 45 يوما للتفاوض بشأن البيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على منح شركة بايت دانس الصينية 45 يوما للتفاوض على بيع تطبيق تيك توك الشعبي للمقاطع المصورة القصيرة لشركة مايكروسوفت وذلك حسبما قال شخصان مطلعان على هذا الأمر لرويترز يوم الأحد.

وقال مسؤولون أميركيون إن تطبيق تيك توك تحت إدارة الشركة الصينية يمثل خطرا قوميا بسبب البيانات الشخصية التي يتعامل معها.

وقال ترمب يوم الجمعة إنه يعتزم حظر تيك توك في الولايات المتحدة بعد رفض فكرة البيع لمايكروسوفت.

مايكروسوفت تواصل التفاوض

ولكن عقب مباحثات بين ترمب وساتيا نادالا الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، قالت الشركة التي مقرها واشنطن في بيان إنها ستواصل المفاوضات للاستحواذ على تيك توك من بايت دانس وإنها تهدف إلى التوصل لاتفاق بحلول 15 سبتمبر أيلول.

ولم يعرف على الفور سبب تغيير ترمب رأيه. وأصدر العديد من النواب الجمهوريين البارزين بيانات خلال اليومين الماضيين لحثه على بيع تيك توك لمايكروسوفت.

"منع أي اتفاق"

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها قبل إصدار البيانإن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة ستشرف

على المفاوضات بين بايت دانس ومايكروسوفت.

ومن حق لجنة الاستثمار الأجنبي التابعة للحكومة الأميركية منع أي اتفاق.

Advertisements

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وقالت مايكروسوفت في بيان إن "مايكروسوفت تقدر بشكل كامل أهمية معالجة مخاوف الرئيس.. وهي ملتزمة بالاستحواذ على تيك توك مع مراجعة أمنية كاملة وتوفير مزايا اقتصادية ملائمة للولايات المتحدة بما في ذلك خزانة الولايات المتحدة".

ولم ترد بايت دانس والبيت الأبيض بعد على طلبات للتعليق.

خطة مايكروسوفت للاستحواذ

بموجب الصفقة المقترحة، قالت مايكروسوفت إنها ستسيطر على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وأضافت أنها ستضمن نقل كل البيانات الشخصية للمستخدمين الأميركيين لتطبيق تيك توك وبقائها في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة إن مايكروسوفت قد تدعو مستثمرين أميركيين آخرين للحصول على حصص أقلية في تيك توك.

ونحو 70 في المئة من مستثمري بايت دانس من الولايات المتحدة.