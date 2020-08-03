شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة برامجية متميزة لرابع أيام عيد الأضحى بالإذاعة والتليفزيون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام خريطة برامجية متميزة لرابع أيام عيد الأضحى المبارك، عبر إذاعاتها وقنواتها المختلفة، وجاءت كالأتى:

تحتفل صوت العرب بعيد الأضحى المبارك عبر خريطة متميزة من برامج وفترات مفتوحة وأغنيات :

الفترات المفتوحة

"صباح الخير يا عرب" 9.00 – 10.00 صباحا، ويتضمن لقاءات مع شخصيات من كل الدول العربية والإسلامية يقدمون التهانى بالعيد ويقدمون نبذة عن الاحتفال بالعيد فى بلدانهم.

"أهلا بالعيد" 10.35 – 11.30 صباحا، وفترة مع المستمعين حول ذكريات العيد.

"الشيف فى العيد" 12.00 – 12.30 ظهرا، حول أكلات عيد الأضحى المبارك.

"عساكم من عوادة" 14.30 – 15.30 عصرا، الحديث مع شخصية عربية حول العيد فى بلده والطقوس الخاصة بالاحتفال به وذكرياته بالعيد.

تطويع البرامج القصيرة مثل: يومك سعيد ، صورة ، أغاني وعجباني، فنون وتراث ، ليلة طرب، للاحتفال بالعيد.

إذاعة الشرق الأوسط

تحتفل بعيد الأضحى المبارك وتتضمن الاحتفالية العديد من الفقرات وتهانى العيد مع كبار النجوم والمستمعين ولقاءات مع الشباب عن كيفية احتفاله بالعيد، وهذه الاحتفالية تمتد من العاشرة صباحاً وحتي العاشرة مساء يوميا.

و خلال أيام العيد يتم تقديم فترات مفتوحة بافكار مختلفة وهي كالتالي:

"نهارنا عيد"، فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع النجوم في مختلف المجالات حول كيفية قضاء العيد.

"غني للعيد"، فترة مفتوحة تتضمن لقاءات غنائية مع مطربين وملحنين وشعراء حول أغنيات العيد.

"جديد فى العيد" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع النجوم والمستمعين حول الجديد فى حياتهم خلال هذه الفترة، وما حدث فى العيد من نجاح أو عمل فني أو مناسبة عائلية.

"الأكلة على مين"، فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع شيفات لتقديم أكلات للعيد بطرق متنوعة، وأيضا لقاءات مع المستمعين لتقديم اقتراحاتهم.

"اضحك العيد يطلع أحلى"، فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع رسامى الكاريكاتير لرسم صورة مبهجة للعيد والتعليق عليها.

"عيد بوك" فترة مفتوحة تتضمن أطرف التعليقات والكوميكس الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ومناقشتها، والتعليق عليها مع المستمعين بشكل كوميدى خفيف.

"صحة وهنا" لقاءات مع أحد خبراء التغذية والسمنة والنحافة عن كيفية تناول أكلات العيد بشكل صحى متوزان.

"فيلم العيد" فترة مفتوحة مع المستمعين لاختيار فيلم من الأفلام المفضلة لديهم.

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جاءت خريطة شبكة القرآن الكريم للاحتفال بعيد الأضحى المبارك كالتالى:

برنامج "حديث العيد"، ويستضيف الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، والدكتور هاني تمام المدرس بجامعة الأزهر، والدكتور الشحات العزازى من علماء وزارة الأوقاف، والدكتور عصام الروبى من علماء وزارة الأوقاف.

تطويع باقي البرامج للحديث عن العيد ومنها: برنامج خاطرة دعوية - دقيقة فقهية - كتابات إسلامية - منبر الفكر

فترة مفتوحة علي الهواء مباشرة "بين السائل والفقية" للحديث حول الأعياد فى الإسلام، وكذلك الرد على أسئلة المستمعين حول العيد والأضحية، وضيف الحلقة فضيلة مفتي الجمهورية.

فترة مفتوحة على الهواء مباشرة بعنوان "الإسلام والحياة" تذاع رابع أيام العيد، للحديث عن الدروس المستفادة من عيد الأضحى وما يتعلق بالأضحية والفداء والصبر على الابتلاء وجزاء المحسنين.

التليفزيون المصرى

يحتفل التليفزيون المصرى برابع أيام عيد الأضحى المبارك بتطويع برامج قنوات التليفزيون من أجل تلك المناسبة العطرة، وذلك باستعراض مظاهر العيد وإذاعة مجموعة متنوعة من الأفلام العربية والأغانى.

القناة الثانية: تقدم القناة مجموعة من البرامج، ومنها "طعم البيوت" و"مقعد أمام الشاشة"، كما تقدم مجموعة من الأفلام العربية، ومنها "العتبة الخضرا".

القناة الفضائية المصرية : تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة وعدد من الأفلام وهى "دلع البنات" صباح رابع أيام العيد، ومسرحية "حالة حب".

قطاع القنوات الإقليمية

يحتفل قطاع القنوات الإقليمية بعيد الأضحى المبارك بتطويع برامج قنوات القطاع من أجل تلك المناسبة العطرة، وذلك باستعراض مظاهر العيد فى الأقاليم المختلفة، وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغانى الشهيرة المرتبطة بالعيد، فضلاً عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام الدرامية والأفلام التسجيلية، ومن البرامج المطوعة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

قناة القاهرة: تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة رابع أيام العيد وفيلم "وحياة قلبى وأفراحه"، كما تقدم مسرحية "الدلوعة".

قناة القنال: تقدم القناة مجموعة من البرامج المطوعة، كما تقدم مسرحية "كارمن"، وفى السهرة تذيع فيلم عربى.

قناة إسكندرية: تقدم مجموعة من البرامج المطوعة، كما تقدم مسرحية "فارس وبنى خيبان"، وتذيع فيلم "ديما معاك" فى السهرة .