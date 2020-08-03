شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال الصهيوني يستهدف عدة مواقع في غزة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
استهدف طيران الاحتلال الصهيوني، مواقع فلسطينية غرب مدينة دير البلح بقطاع غزة، تابعة لكتائب القسام، بثلاثة صواريخ.
وأفادت مصادر إعلامية أنه تم سماع دوي انفجارات في مناطق القرارة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرةً إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت أرضاً فارغة في المناطق الشرقية من منطقة القرارة جنوب قطاع غزة.
ويأتي القصف على خلفية إعلان جيش الاحتلال اعتراض قذيفة أطلقت من قطاع غزة باتجاه الكيان المحتل من منظومة القبة الحديدية، وفقاً لقناة “الإخبارية”.
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